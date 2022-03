Buona partenza per Piume d’Argento e Bc Città di Palermo

Edoardo Ullo di

02/03/2022

È partita la serie A di badminton con un buon avvio per le due squadre siciliane, Piume d’Argento e Bc Città di Palermo, che trovano risultati positivi nel primo concentramento che si è svolto a Malles, in Trentino, il 26 e 27 febbraio incamerando punti importanti per i rispettivi obiettivi. Dopo le prime tre partite, tutte concentrate nello scorso weekend, le Piume d’Argento di Belmonte Mezzagno sono al quinto posto con 12 punti mentre il Bc Città di Palermo è in settima piazza a quota 7. Piume d’Argento vicina alla zona play off Quello dei play off è un obiettivo fattibile per le Piume d’Argento. Reduci dal quarto posto della scorsa stagione, la formazione siciliana, punta a far bene anche in questa annata. Helina Ruutel, Mihaela Zlatanova, Matteo Galati e David Salutt hanno battuto 3-2 i padroni di casa dell’Asv Malles e per 4-1 il Farco Chiari perdendo poi, di misura, per 3-2 contro i campioni d’Italia dell’Ssv Bozen. Risultati che hanno fruttato 11 punti, ad una lunghezza dalla quarta piazza che garantisce l’accesso agli spareggi scudetto. Tricolore che la Sicilia ha vinto 9 volte consecutivamente dal 2005 al 2013 grazie alla Mediterranea. Città di Palermo in zona salvezza Obiettivo diverso, invece, per la matricola Città di Palermo, esordiente in massima serie dopo aver vinto il girone 4 della cadetteria lo scorso anno ed aver concluso al terzo posto nei play off promozione. La squadra palermitana punta alla permanenza nella massima serie del volano. Vittoria De Pasquale, Cecilia Wang, Raj Bor Swarna, l’inossidabile Luigi Izzo e Sabrina Pelletteri hanno battuto 3-2 lo Junior Bcm, poi sono arrivate le sconfitte col Farco Chiari per 4-1 e (di misura) per 3-2 sull’SSV Bozen. Sono 7 i punti totalizzati dai palermitani che hanno 5 lunghezze di vantaggio sul Decathlon Cairoli Junior Bcm e 6 sul fanalino di coda Merano. Si torna in campo il 12 e 13 marzo, in programma il derby palermitano Prossimo turno della serie A di badminton si giocherà sempre in Trentino Alto Adige, a Bolzano, il 12 e 13 marzo. Anche in questa occasione, previste tre partite per ogni squadra. Le Piume d’Argento affronteranno il Decathlon Cairoli Junior Bcm, il derby stracittadino con il Città di Palermo ed il Ra System Bc Milano, formazione che ha vinto 7 scudetti di fila. Il Città di Palermo, invece, se la vedrà, invece, con col Bc Milano, con le Piume d’Argento, e con il Marabadminton Academy.

