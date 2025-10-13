Non era solo Gaetano Maranzano, il giovane di 28 anni dello Zen che la notte tra sabato e domenica ha ucciso Paolo Taormina nei pressi del locale della famiglia.

Il gruppo di giovani dello Zen stavano trascorrendo la serata nei pressi di un pub vicino al locale O Scrusciu della famiglia Taormina. Dopo la rissa e il colpo d’arma da fuoco diversi giovani sono saliti sugli scooter e sono fuggiti via.

Una scena simile a quella dello scorso aprile dopo la strage di Monreale. E’ quanto mostrerebbero le immagini dei sistemi di videosorveglianza che sono state acquisite e analizzate dai carabinieri in queste ore.

E ieri allo Zen e ancora oggi sono in corso perquisizioni e controlli per ricercare quanti si trovavano con Maranzano la notte dell’omicidio. Diversi giovani sono stati portati in caserma per essere interrogati. Dopo essere stati sentiti sono tornati a casa.