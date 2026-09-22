E’ morto Ismaele Lipari, il ragazzo di 17 anni ricoverato da domenica all’ospedale Civico dopo essere caduto da cavallo a Camporeale. Trasportato immediatamente in elisoccorso verso Palermo, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Il giovane è morto a causa dei gravi traumi riportati alla testa e al torace. Intanto sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire le circostanze della caduta che è costata la vita al 17enne.

“Oggi la nostra comunità è profondamente triste – dice il sindaco di Camporeale Luigi Cino – Oggi Camporeale si è svegliata con un dolore immenso e con il nodo alla gola. Una giovane vita spezzata così presto lascia un vuoto difficile da colmare e una ferita profonda nel cuore di tutti noi. Di fronte a una tragedia così grande, le parole sembrano non essere mai abbastanza per esprimere il dolore e la vicinanza alla famiglia. In questo momento di immensa sofferenza, la comunità di Camporeale si raccoglie attorno ai suoi familiari, con il silenzio, la preghiera e la vicinanza di tutti”.