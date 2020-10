Era caduta da cavallo ieri in un territorio tra Alcamo e Partinico. E’ morta oggi in rianimazione all’ospedale Civico Angelica Pitò, 21 anni. La giovane era stata portata in elisoccorso ma per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alla periferia di Partinico, in contrada Fondachelli. La giovane si trovava in una strada alla periferia di Partinico.

Ad indagare il commissariato di polizia di Partinico. Pare comunque che la ragazza sia scivolata dalla sella, e abbia battuto con violenza la testa a terra.

Tantissimi i messaggi degli amici ancora increduli.

Ragazzi sono in shock ho avuto una brutta notizia…. purtroppo Angelica Pitò non c è più…. una ragazza sempre sorridente piena di vita …Sei stata una mia degna avversaria sui ring sempre umile e corretta….e forse l unica vera che mi parlava aldilà delle esposizioni…. abbiamo condiviso tanto e ci sentivamo sempre…. ancora non posso crederci… una ragazza così giovane…con un cuore così grande… che amava il suo ragazzo…. e la sua famiglia e i suoi cani più di ogni cosa…😭😭😭😭😭😭😭😭

TI VOGLIO BENE PER SEMPRE

ANGELICA NON TI DIMENTICHERÒ MAI ❤❤❤❤

MARCO

È con il cuore in gola che oggi dico addio a questa splendida ragazza, conosciuta per una passione che ci accomunava ❤

Mi rifiuto di credere che sia tutto vero; non ci siamo mai viste di persona ma abbiamo parlato tante volte qui su FB, ci siamo confrontate in privato.

Eri una ragazza dolcissima e piena di allegria, facevi tutto con passione, amavi i tuoi animali ed è grazie a loro che ci siamo conosciute.

SHADY è lassù che ti aspetta 🌈

IL GRUPPO *Caucasian Ovcharka of the whole world… In memory of my beloved Arino* si stringe alla famiglia con dolore immenso 🙏

RIP Angelica ❤

Che triste notizia come si fà a morire cosi giovani ti ha ucciso il tuo amore che tanto amavi la passione per i cavalli

Mi kiamavi sempre per le tue feste

Sono davvero scioccato per questa notizia

Rip. In pace Angelica Pitò

Ti voglio ricordare così , fiera di ciò che facevi , orgogliosa dei tuoi successi e di tutto ciò che avevo conquistato da sola con le tue sole forze a dispetto di tutto . Mi avevi chiamato da poco dicendomi che adesso che avevi la patente mi saresti venuta a trovare , ti sto vendendo a trovare io piccolo angelo ma non avrei mai voluto che fosse questo il frangente . Ti volevo e continuo a volerti bene , la tua prematura scomparsa mi ha sconvolto . Angelica Pitò non voglio crederci che non potrò più sentire la tua dolce voce genuina e il tuo sorriso, non riesco a crederci .