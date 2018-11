Le indagini degli agenti della polizia municipale

Una plafoniera è caduta oggi in una classe nella scuola materna invia generale Abbate a Casteldaccia (Pa). Per fortuna i bambini in quel momento stavano facendo la ricreazione e in classe gli alunni erano fuori.

Una volta informato dagli agenti della polizia municipale che indagano il sindaco Giovanni Di Giacinto ha chiuso la scuola. “Sono interventi che non sono stati realizzati dal Comune – dice il sindaco – Gli operai della ditta che ha eseguito le opere, sono andati a fare un sopralluogo. Siccome nel plesso inizieranno proprio in questi giorni degli interventi ho disposto la chiusura della scuola”.