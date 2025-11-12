La direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia ha un nuovo direttore. A ricoprire l’incarico sarà Sergio Inzerillo. Il direttore Inzerillo, che ritorna nella città che gli ha dati i natali, dove peraltro ha svolto la funzione di comandante provinciale dal mese di marzo 2021 al mese di agosto 2023, nel suo messaggio di saluto rivolto al personale dei vigili del fuoco ha evidenziato quanto sia importante credere pienamente nel lavoro di squadra, nella dialettica costruttiva, nel gruppo, ma prima ancora nella lealtà e sincerità dei rapporti umani.

Ha proseguito utilizzando una frase a lui cara “fa più rumore un passo di cento uomini che cento passi di un uomo”. E con questi presupposti, ha augurato a tutti un buon lavoro.

L’ingegnere Inzerillo, tra gli incarichi più prestigiosi, ha ricoperto quello di Comandante della Scuola di formazione operativa di Montelibretti, di Comandante delle Scuole Centrali Antincendi di Roma, di Comandante Provinciale dei vigili del fuoco di Caserta.

Una vera e propria eccellenza tra le professionalità presenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco essendo anche autore di testi sulla sicurezza del lavoro.

Dopo aver lasciato il comando vigili del fuoco di Palermo ha rivestito l’incarico di dirigente vicario della direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, successivamente quello di Dirigente Responsabile dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico della Direzione Regionale VVF Campania.

Nel 2025, dopo la promozione a Dirigente Generale, ha ricoperto l’incarico di Direttore Regionale dei vigili del fuoco del Lazio fino alla data odierna, dove ha inizio l’avventura alla guida della nostra regione.