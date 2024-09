E’ stata riaperta allo stadio Barbera di Palermo la camera ardente per rendere l’ultimo omaggio a Totò Schillaci, l’ex calciatore della nazionale, della Juve e dell’Inter eroe di Italia ’90 morto ieri all’ospedale Civico nel reparto di Pneumologia all’età di 59 anni. Da tempo era affetto da tumore è morto per una polmonite che lo ha debilitato.

Un coro unananime di affetto

Ieri, sono stati tantissimi i palermitani che si sono recati allo stadio per un ultimo saluto all’ex calciatore. A rendere omaggio al calciatore palermitano conosciuti nel mondo sono arrivati i giocatori del Palermo, il presidente Dario Mirri, il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Domani in cattedrale alle 11.30 saranno celebrati i funerali.

Cuffaro: “Da lassù continuerà a segnare tanti gol”

“‘Dio è grande, ma Totò mancu cugghiunia’. Questa scritta comparve in bella vista sulle sponde di una Motoape che girava per i quartieri popolari di Palermo. Era il tempo dei mondiali di calcio del 1990. Era il tempo in cui Totò ci fece sognare. Totò, l’orgoglio del palermitani, degli sportivi italiani tutti. Totò il ragazzo di strada che aveva scalato il tetto del calcio che stava in alto, ma aveva lasciato il cuore tra gli spazi e le case del Cep dove era nato e cresciuto. Lo abbiamo amato, lo abbiamo compreso e lo abbiamo tenuto per mano nelle sue tante peripezie. Adesso che ci ha lasciati lo amiamo ancora e, tristi, lo piangiamo addolorati. Le persone che si amano non ci lasciano mai e restano per sempre nel nostro cuore. Toto è andato in Cielo e da lassù continuerà a giocare a pallone a tirare i calci di rigore e a segnare per noi tanti gol. Noi tutti in coro lo accompagneremo nella sua ultima partita in chiesa come fosse lo stadio tifando per Lui e gridando forte: TOTÒOOO… SCHILLACIIIII…… Ci hai fatto sognare e i sogni vivono e

ci fanno vivere. Ti vogliamo bene Totò”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, in merito alla morte di Totò Schillaci, la cui camera ardente rimarrà aperta anche per tutta la giornata di

oggi.

A Messina lutto cittadino

“La prematura scomparsa di Totò Schillaci ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento ed emozione per l’importante contributo calcistico che sin da giovanissimo ha apportato alla città di Messina, nonché per la sua partecipazione fattiva alla vita cittadina”. Con queste parole il sindaco di Messina Federico Basile ha reso noto di aver proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale che si svolgerà domani, venerdì 20 settembre, alle ore 11.30 nella Cattedrale di Palermo.

“Considerato che la proclamazione del lutto è il modo in cui l’amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell’intera comunità, Basile ha così ritenuto invitare la popolazione messinese a testimoniare la commossa partecipazione in concomitanza con la celebrazione del funerale di Totò Schillaci, per ricordare un grande campione del panorama calcistico a livello, locale, nazionale e internazionale.

A Messina quindi domani bandiere del Palazzo Comunale a mezz’asta e quelle delle altre sedi comunali; ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento in concomitanza dell’inizio del rito delle esequie, previsto alle ore 11.30; e ad osservare anche nelle scuole un minuto di raccoglimento, sempre alle ore 11.30, e comunque nella mattinata.

