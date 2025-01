Un giovane palermitano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di arma da sparo. A scoprire la pistola tra le lenzuola del letto una inserviente dell’hotel Astoria Palace dove il giovane stava soggiornando da alcuni giorni. La donna stava sistemando la stanza quando rifacendo il letto ha trovato la pistola carica.

La cameriera ha segnalato la presenza dell’arma e sono intervenuti i carabinieri del radiomobile che hanno arrestato G.M. e portato in carcere. L’arma sarà esaminata dai carabinieri del Ris per accertare se sia stata utilizzata per compiere delitti.

Le indagini sono scattate quando la cameriera dell’albergo ha trovato l’arma tra le lenzuola e un cuscino e ha subito avvertito la direzione della struttura alberghiera.

L’ospite, nel frattempo uscito, avrebbe telefonato alla reception, cercando di prenotare per un’altra notte e chiedendo di non sistemare la sua stanza. Ma era già troppo tardi. Il ventinovenne si è così affrettato a rientrare in albergo ed è uscito nuovamente subito dopo.

Tornato, infine, poco dopo le 18, ha trovato ad attenderlo i carabinieri che lo hanno accompagnato in stanza dove la pistola è stata ritrovata nella cassaforte.