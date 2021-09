L’amarezza degli organizzatori che potrebbero cambiare impianto per l'evento del 2022

La grande amarezza di Vivi Sano Sport, la società che ha realizzato la kermesse regionale

La stessa società che organizza i campionati italiani del 2022 valuta la possibilità di disputarli in un’altra città

E sottolinea in una nota: “Normodati si, disabili no, a Palermo inclusione solo a parole e diritti negati”

Fa ancora rumore il silenzio dello stadio Delle Palme-Vito Schifani in occasione dei campionati regionali di atletica leggera Fisdir, evento sportivo al quale hanno partecipato 120 atleti con disabilità intellettiva

È grande, infatti, l’amarezza della società organizzatrice dell’evento, Vivi Sano Sport, che ha visto gli spalti vuoti dell’impianto di viale del Fante per la mancanza di agibilità ad appena una settimana di distanza dalla disputa – nello stesso stadio – della finale Argento di atletica leggera che il weekend precedente aveva portato quasi 500 atleti in pista e centinaia di persone sugli spalti.

“Normodotati si, disabili no, a Palermo inclusione solo a parole”

E non manca l’affondo della società, affidato ad una nota: “Normodotati si, disabili no. A Palermo inclusione solo a parole e diritti negati – scrivono gli organizzatori del campionato regionale – ciò che è successo sabato scorso a Palermo ha dell’incredibile. Il fine settimana del 18 e 19 settembre tribune dello stadio comunale di atletica agibili con deroga in occasione dei campionati italiani finale argento. Il sabato seguente spalti inagibili per i campionati regionali di atletica leggera Fisdir – Trofeo Fortezzza – evento partecipato da 120 atleti con disabilità intellettiva. Risultato? Genitori e appassionati provenienti da tutta Sicilia fuori dal cancello dello Stadio delle Palme intitolato a Vito Schifani”.

“Potremmo non disputare il campionato italiano a Palermo”

“Rispetto a quanto di increscioso accaduto stiamo valutando l’ipotesi di organizzare i campionati italiani di atletica leggera Fisdir 2022, previsti a Palermo in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, presso un’altra città o comunque presso un altro impianto sportivo” queste le parole di Francesco Prestigiacomo, papà di Matteo, giovane autistico, e segretario di Vivi Sano Sport, polisportiva che ha organizzato l’evento.

A Palermo, infatti, sono stati assegnati i campionati italiani Fisdir di atletica leggera 2022 previsti per il 21 e 22 maggio. Prevista, inoltre, la mattina del 23 maggio, una staffetta di atleti che partendo dall’Albero Falcone, raggiungerà lo stadio intitolato al compianto Vito Schifani. Un momento altamente simbolico che a questo punto è a rischio.