Riprese della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi tornano a girare a Palermo. Il capoluogo siciliano si appresta ad accogliere la produzione della seconda stagione di “Viola come il mare“, serie Mediaset ambientata proprio fra le strade della città siciliana. Riprese che vedranno coinvolte decine di strade, fra posizionamento dei mezzi e riprese vere e proprie. Ciak che si svolgeranno fra il 15 ottobre e l’11 novembre. Fatto per il quale il nuovo dirigente dell’Ufficio Mobilità Alessandro Carollo ha predisposto l’ordinanza 1345 dell’11 ottobre 2023. Documento nel quale vengono riportate tutte le strade che saranno coinvolte dalle riprese, con particolare riguardo all’istituzione di divieti di sosta e stop al traffico veicolare e pedonale per consentire di girare le scene.

Prime limitazioni a Borgo Vecchio

Le riprese di “Viola come il Mare 2” coinvolgeranno diversi quartieri di Palermo. Dal centro storico a Borgo Vecchio, passando per Vergine Maria e Mondello. Si parte dalle ore 12 del 15 ottobre, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su via Panascia, nel tratto fra via Amari e via Filippo Turati; piazza Don Luigi Sturzo, nel tratto fra via Domenico Scinà e via Giovanni di Giovanni; via Domenico Scinà, nel tratto fra piazza Sturzo e via dello Spezio; ed infine, proprio su via dello Spezio, lato piazza Sturzo. Limitazioni che, secondo quanto previsto dall’ordinanza saranno valide fino alle 24 del 17 ottobre. Ulteriori restrizioni ai parcheggi saranno applicati dalle ore 6 del 16 ottobre alle 22 del 17 ottobre su via Amari, piazza Ruggero Settimo e via Filippo Turati. Nei luoghi in questione saranno previsti accessi pedonali garantiti da via Amari e da via Panascia. Varchi che saranno presiediati dalla polizia municipale.

Coinvolto il centro città

I mezzi di produzione si sposteranno poi verso il centro città. Dalle ore 18 del 16 ottobre alle 8 del 18 ottobre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su piazzetta delle Dogane (qui sarà previsto anche il divieto di transito pedonale per consentire l’accesso delle auto della prouzione); su via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fra la fermata Amat e via Butera; piazza Marina, nel tratto fra il civico 64 e via Vittorio Emanuele, nonchè fra via Vittorio Emanuele e la salita dell’Intendenza; via Mura della Lupa, fra via Vittorio Emanuele e via Cala; ed infine su via Cala, fra il civico 50 e via Mura della Lupa. Stesse limitazioni saranno previste anche in VII Circoscrizione, nella zona dell’Arenella. Divieti di sosta con rimozione coata saranno istituiti su piazza Tonnara, fra il civico 18 e il 42, nonchè fra il civico 15 e il civico 9; via dell’Arenella, dal civico 7 al civico 64; scalo dell’Arenella e discesa dell’Arenella.

Divieti fra Vergine Maria ed Arenella

Le riprese della serie toccheranno anche Vergine Maria. Divieti di sosta saranno istituiti dalle 10 del 18 ottobre alle 6 del 19 ottobre su piazza Bordonaro e su via Bordonaro, nel tratto compreso fra lo slargo e l’area regolamentata a parcheggio. Dal 18 al 20 ottobre invece la macchina organizzativa toccherà via Matteo Bonello, nel tratto fra cortile Pellegrini e la strada interrotta, nonchè il varco di Porta Nuova. Dalle 24 del 19 alle 24 del 20 sarà proibito parcheggiare su via Vittorio Emanuele, nel tratto fra Porta Nuova e via Simone di Bologna, con l’istituzione del divieto di transito pedonale dal varco di Porta Nuova durante le riprese della serie. Ulteriori limitazioni alla sosta saranno previste su via Vittorio Emanuele, nel tratto fra via Matteo Bonello e via Simone di Bologna; vicolo Brugnò; via Matteo Bonello e via Simone di Bologna.

Ancora divieti di sosta in centro

Sempre secondo quanto previsto dall’ordinanza 1345 dell’11 ottobre, sarà vietato parcheggiare su via Livorno, via Cagliari, piazza Teatro Santa Cecilia, piazza Santa Cecilia, e piazza Sant’Anna dalle 18 del 18 ottobre alle 8 del 20 ottobre. Altre limitazioni saranno previste dalle 16 del 20 ottobre alle 24 del 21 ottobre su via dello Spasimo, piazza Carlo Maria Ventimiglia, via Santa Teresa, via Nicolò Gerbasi, piazzetta dei Bianchi, vicolo del Crocifisso; via Savona e vicolo Tramonte. Ed inoltre su via della Pace, via Filippo Evola, via Carmelo Pardi e via Carmelo Rao, nel tratto fra via Lincoln e via Pardi. Stesse disposizioni interesseranno, dalle 16 del 20 ottobre alle 24 del 21 ottobre, largo Michele Gerbasi, Piazza Baronio Manfredi, Via Antonio Mongitore, via Giovanni di Cristina, via Andrea Vassallo, piazza San Francesco Saverio, via del Ritiro San Pietro, piazza del Ritiro San Pietro, via Giovanni Grasso, via Michele Schiavo, via Giovanni Verga, via Michele del Giudice, via Albergheria, via Tina Di Lorenzo, via Flavio Andò, via Luigi Siciliano, Via Diego Orlando.

I mezzi della carovana di “Viola come il mare 2” toccheranno poi l’area di piazza Verdi. Dalle 10 del 23 ottobre alle 23 del 24 ottobre saranno istituiti divieti di sosta su via Nicolò Turrisi, nel tratto fra via Carlotta Orlando e via Salesio Balsamo; via Mura Porta di Carini; piazza Spartitraffico; via Volturno; via Salesio Balsamo; via Carlotta Orlando e piazza Vittorio Emanuele Orlando. Tra il pomeriggio del 23 ottobre e quello del 25 ottobre i divieti interesseranno l’area di Borgo Vecchio. In particolare, stop al parcheggio su via Pier delle Vigne, nel tratto fra via Albanese e via Archimede; piazzetta della Pace, nel tratto fra via Albanese e via Archimede; via Archimede, nella fascia fra via Pier delle Vigne e piazza della Pace. Sarà sospeso, per il tempo delle riprese (con un tetto massimo di dieci minuti) su via Enrico Albanese, nel tratto fra via Pier delle Vigne e piano dell’Ucciardone.

L’Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha inoltre stabilito che, dalle 15 del 24 ottobre alla mezzanotte del 26 ottobre, sarà istituito il divieto di sosta su via Archirafi; nel tratto fra via Fedele Fortunato e via Gaspare Mignosi e, dalle 15 del 24 ottobre alle 20 del 25 ottobre, su via Magione, nel tratto fra via Garibaldi e via Carlo Rao. Ed ancora su via Carlo Botta, via Carlo Rao, nel tratto fra via Lincoln e via Filangeri; via Castrofilippo e via Filangeri, nel tratto fra via Rao e via Botta. Altresì, sarà previsto la chiusura al transito veicolare e pedonale durante le riprese in via Simone di Bologna, e l’istituzione del divieto di sosta su piazza della Vittoria, nel tratto fra via Vittorio Emanuele; via del Bastione, nonchè nei pressi del varco di Porta Nuova; piazza della Pinta; via dei Benedettini, nel tratto fra piazza della Pinta e la chiesa di San Giuseppe Cafasso (anche qui è prevista la chiusura del transito pedonale e veicolare durante le riprese) e su piazza Verdi.

Riprese anche a Mondello e Monte Pellegrino

La carovana delle riprese toccherà poi il lungomare di Mondello. Dalle 18 del 26 ottobre alle 20 del 28 ottobre sarà previsto il divieto di sosta su via Teti e su viale Regina Elena, nel tratto fra il civico 3 e via Teti. Dalla mezzanotte del 26 ottobre alle 20 del 28 ottobre inoltre, non sarà possibile sostare su viale Regina Elena, questa volta nel tratto fra via Glauco e via Anadiomene e nella sezione fra via Anadiomene e via Teti (in quest’area sarà prevista una fascia di chiusura al transito per consentire le riprese); via Circe e via Palinuro. Inoltre, dalle 6 del 26 ottobre alle 20 del 28 ottobre saranno previste limitazioni al parcheggio su piazza Giove e su viale dei Pioppi. Nello stesso periodo, sarà prevista la chiusura al transito pedonale durante le riprese in piazza del Parlamento.

Altre limitazioni al parcheggi saranno previste fra le 10 del 27 ottobre alle 20 del 9 novembre su piazza della Vittoria, nel tratto fra via Vittorio Emanuele e via del Bastione; via Incoronazione; via Matteo Bonello e piazza Sett’Angeli. La produzione interesserà poi l’area di Monte Pellegrino, in particolare l’area del Belvedere, di via Padre Giordano Cascino e via Pietro Bonanno. Quest’ultima sarà coinvolta dalle riprese. Il Set interesserà direttamente le aree della discesa dei Giudici, di piazza Pretoria, di piazza Bellini, di via Vittorio Emanuele, di piazza Villena, della discesa dei Musei e via degli Schioppettieri. Area del centro in cui non sarà possibile parcheggiare dalle 6 del 6 novembre alle 24 del 9 novembre. Ulteriori limitazioni saranno poi in vigore, intorno alla fine della