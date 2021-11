Lo ha detto il sottosegretario a Casa Minutella

“Il ponte sullo Stretto? E’ una storia più che mai aperta”, lo ha detto Giancarlo Cancelleri, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, ospite della quarta puntata del talk show Casa Minutella, andata in diretta oggi su Blogisicilia.it., Tempostretto.it e Video Regione, canale 16 del digitale terrestre. Il sottosegretario ha risposto alle domande di Manlio Viola, direttore di BlogSicilia e di Mario Barresi (La Sicilia ) e Nino Amadore (Sole24Ore).

Il tema del collegamento tra Sicilia e Calabria, ha spiegato Cancelleri, è”da affrontare con serietà e sobrietà”. A che punto siamo? Secondo la ricostruzione fornita dal sottosegretario, è stato avviato con Italferr un percorso che metterà a confronto i progetti che sono stati presentati alla Commissione di tecnici incaricata dal Governo. C’è chi critica questa scelta, poichè esisteva già un progetto esecutivo. Ma Cancelleri ha spiegato che non era possibile procedere in quella direzione: ” con le nuove leggi, quel progetto sarebbe fuori norma. Si riparte da zero”.

In realtà, secondo l’esponente politico del Movimento Cinquestelle, nessuna forza politica presente in Parlamento si oppone al principio del collegamento tra Sicilia e Calabria: “Alla Camera è stato votato un Ordine del giorno che impegna il governo alla realizzazione di un collegamento stabile tra le due sponde dello Stretto”.

Il sottosegretario ha anche fatto il punto sugli interventi infrastrutturali in Sicilia, dalle strade alle autostrade, dai porti alle Ferrovie. “Sono stati stanziati 500 milioni di euro per l’attraversamento dinamico dello Stretto”, ha spiegato, aggiungendo che si tratta di “fondi destinati a una nuova flotta di navi elettriche e più moderne e sicure”. Queste navi serviranno ad accogliere all’interno i nuovi treni che in futuro dovranno garantire l’alta velocità in Sicilia.

Nel corso della trasmissione, il sottosegretario ha anche svelato la data del debutto dei Frecciabianca in Sicilia. Verranno presentati a Catania lunedì prossimo, ha detto il sottosegretario, aggiungendo che saranno operativi a breve lungo la direttrice Palermo-Catania-Messina. Nei tracciati siciliani arriveranno anche i treni Frecciarossa: “entro il 2024”, ha affermato il sottosegretario.

In generale, Cancelleri parla dell’avvio di una nuova stagione per il Sud e la Sicilia. “Finalmente anche dalla Sicilia arrivano progetti validi e cantierabili – ha detto – segnati anche da un ottimo livello di qualità. Resta un problema di fondo: i Comuni spesso non hanno il personale necessario per redigere i progetti, per questo esiste un fondo da 150 milioni che dovrà aiutare gli Enti locali a mettersi al passo”. Individuata anche una strada per il rilancio del sito industriale di Termini Imerese: “c’è una trattativa avviata con Fincantieri.

Intanto, sono arrivati altri 23 milioni di euro per completare l’Anello ferroviario di Palermo. Negli ultimi due anni e mezzo sono stati erogati quasi 490 milioni di euro. In collegamento da Piazza Politeama, dove sorgerà la stazione hub dell’Anello, l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania, ha fatto il punto sull’opera, considerata strategica. “Da Piazza Politeama l’anello collegherà i viaggiatori con nove stazioni, arrivando sino all’aeroporto Falcone Borsellino”, ha spiegato Catania, aggiungendo che si tratta di un progetto che fa parte di una più complessa rete infrastrutturale che dovrà rivoluzionare la mobilità a Palermo.