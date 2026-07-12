Auto ribaltate

Un pomeriggio di disagi e rallentamenti si sta registrando lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. A causa di un incidente stradale avvenuto al chilometro 21, il traffico ha subito pesanti rallentamenti all’interno della galleria Ventimiglia, situata nel territorio comunale di Trabia, in provincia di Palermo. Il sinistro si è verificato lungo la carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, bloccando parzialmente la circolazione.

Due auto coinvolte nel sinistro nella galleria Ventimiglia

L’impatto ha visto coinvolte due autovetture che viaggiavano in direzione Palermo. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento, ma la violenza dello scontro ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli coinvolti, che è rimasto al centro della carreggiata all’interno del tunnel, rendendo necessario l’immediato blocco della corsia.

Intervento dei soccorsi e gestione del traffico

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito e gestire i flussi di auto ed evitare ulteriori pericoli. Presenti anche le squadre di Anas, al lavoro per rimuovere i mezzi incidentati, ripulire il manto stradale e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Anas ha inoltre comunicato che informerà costantemente gli utenti sull’evoluzione della circolazione stradale nelle prossime ore.

In mattinata caos per il guasto alla fibra ottica

Sull’autostrada A19 “Palermo–Catania” le code registrate in direzione Catania, nel tratto compreso tra il km 3,200 e il km 3,300, in corrispondenza del territorio comunale di Bagheria (PA).

I rallentamenti sono stati causati da un cantiere attivato da una società terza per consentire un intervento urgente di ripristino di un guasto alla rete in fibra ottica.

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per ridurre i disagi alla circolazione.

Un ulteriore intervento di ripristino della fibra ottica, sempre a cura della società terza, è programmato a partire dalle ore 13:15. Durante le lavorazioni potranno verificarsi temporanei rallentamenti della circolazione nel tratto interessato.