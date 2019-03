In passato sono stati eseguiti di notte

Lavori che si dovrebbero svolgere di notte che paralizzano l’autostrada, ormai più una circonvallazione, tra Bagheria e Villabate.

Lunghissime code soprattutto nelle ore di massimo afflusso che stanno creando grave disagio ai pendolari e agli automobilisti.

Scoppia la protesta per i lavori per il ripristino del manto stradale sulla A19 in direzione Palermo.

Per quai un chilometro l’autostrada è ristretta ad una sola corsia e si forma un lungo serpentone di auto.

I cantieri sono stati aperti dall’Anas nel tratto tra Bagheria e Villabate, dove gli operai stanno lavorando per la scarificazione e successiva stesura del nuovo manto stradale.

I lavori, che iniziano subito dopo lo svincolo di Bagheria e proseguono per tre chilometri in direzione del capoluogo, dovrebbero continuare per qualche altro giorno per poi interessare la carreggiata opposta.

Il caos è servito visto che l’unica strada alternativa è la statale 113 che tutto è tranne che una via di fuga dall’inferno in autostrada.