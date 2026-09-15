Tre giornate interamente dedicate all’innovazione, alla formazione terziaria professionalizzante e al futuro della sanità siciliana. Prende il via domani, mercoledì 16 settembre, e proseguirà fino a venerdì 18 a Palermo, l’importante evento promosso dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “A. Volta” – l’unico istituto nell’Isola a operare nell’Area “Chimica e Nuove Tecnologie della Vita” – in stretta sinergia con Sicindustria, socio fondatore della Fondazione.

L’obiettivo

L’obiettivo dell’iniziativa, che si terrà presso la “Culla Tecnologica Biomed & Biotech” di via Principe di Belmonte 105, è affrontare in modo concreto il fabbisogno di competenze tecniche specialistiche in un settore in forte crescita come quello biomedicale e biotecnologico, creando un canale di comunicazione diretto tra il sistema produttivo e i giovani del territorio.Il programma si aprirà domani mattina alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti. Dopo l’introduzione dei lavori a cura della presidente dell’ITS, Maria Pia Pensabene, e i saluti istituzionali dell’assessore regionale alla Sanità, Marcello Caruso, si entrerà nel vivo del dibattito sul fabbisogno di profili tecnici nella sanità siciliana.

Al tavolo dei relatori siederanno figure di primo piano come il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo, il direttore generale dell’Asp di Palermo Alberto Firenze, il presidente della scuola di Medicina di UniPa Antonino Giarratano, e il direttore generale dell’Ismett Angelo Luca. Nel pomeriggio i riflettori si sposteranno sull’alleanza strategica tra università, ricerca e ITS per trattenere le competenze in Sicilia, sessione che culminerà con le cerimonie di proclamazione dei nuovi diplomati.

Mercato e formazione

La seconda giornata, giovedì 17 settembre, metterà a confronto il mercato e la formazione terziaria. Tra i momenti principali spiccano l’intervento di Fabio Faltoni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, e il focus sulla gestione dell’innovazione curato dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC). L’appuntamento assumerà un respiro nazionale grazie alla partecipazione dei presidenti dei 9 ITS Academy italiani del settore, che nel pomeriggio sigleranno un accordo strategico con Confindustria Dispositivi Medici. A seguire si terrà il “Talent Day”, un’importante occasione di B2B in cui studenti e diplomati incontreranno direttamente le imprese per avviare concrete opportunità professionali.Venerdì 18 settembre sarà invece la giornata dedicata all’innovazione sociale e alle prospettive di sviluppo del territorio. Ai tavoli parteciperanno, tra gli altri, il vicepresidente di Confindustria per l’Education e l’Open Innovation, Riccardo Di Stefano, e l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, Mimmo Turano. Il culmine dell’intera tre giorni si raggiungerà a mezzogiorno con l’attesa inaugurazione dei Laboratori Biomed e Biotech 4.0 e il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità. Tutti gli incontri saranno condotti e moderati da Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Importante momento di confronto

“Queste giornate rappresentano un momento importante per portare al centro del dibattito il valore della formazione terziaria professionalizzante”, ha commentato la presidente Maria Pia Pensabene, sottolineando la necessità di creare un legame sempre più stretto tra ricerca, imprese e territorio per offrire ai giovani siciliani reali opportunità di crescita senza dover lasciare l’Isola.Sulla stessa linea il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, che ha ricordato come la competitività aziendale sia ormai inseparabile dal tema delle competenze: “Nel biomedicale e nella sanità cresce la necessità di figure tecniche altamente qualificate. La sfida per la Sicilia è formare sul territorio le persone di cui il nostro sistema sanitario e produttivo ha bisogno”.