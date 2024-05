Organizzati con il ministero dell'Istruzione

Un ciclo di conferenze scolastiche sono state organizzate dal personale della guardia costiera di Porticello, che ha preso avvio con la giornata del mare del giorno 11 aprile e che ha visto coinvolti gli studenti delle classi medie dell’Istituto comprensivo statale Ignazio Buttitta di Bagheria, dell’Istituto comprensivo statale Karol Wojtyla di Santa Flavia e gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore Salvo D’Acquisto di Bagheria.

Durante i vari incontri con gli oltre 150 studenti delle scuole, sono stati trattati i temi della salvaguardia dell’ambiente marino dalle diverse fonti di inquinamento e l’impatto delle attività umane sulla fauna e flora marina, descrivendo i comportamenti virtuosi che ciascun individuo può mettere in atto per tutelare il mare.

Scopo principale di queste conferenze scolastiche è stata la promozione della cultura del mare a favore delle nuove generazioni, affinché possano comprendere quanto fragile è l’ecosistema marino e quanto importante è il concetto di sfruttamento sostenibile delle sue risorse

In occasione dell’incontro con gli studenti della scuola Ignazio Buttitta di Bagheria sono stati, inoltre, conferiti gli attestati di partecipazione al concorso nazionale denominato “la cittadinanza del Mare” bandito dal ministero dell’istruzione e del merito, in collaborazione con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto.

Le conferenze scolastiche sono state anche l’occasione per esporre le numerose attività operative condotte dalla Guardia Costiera, dalla tutela dell’ambiente marino e costiero, alla salvaguardia della vita umana in mare nonché i numerosi controlli svolti in estate allo scopo di garantire la sicurezza della balneazione.