Politeama "blindato". Funziona il piano sicurezza. Stecca lo stop ai giochi d'artificio

Per voler citare una scena cult del mitico film Fantozzi, dopo la mezzanotte finta del maestro Canello, “la città ha salutato esplodendo l’anno nuovo”. Prime ore del 2024 a Palermo, dove la città ha salutato l’anno nuovo con miriadi di giochi d’artificio e botti di Capodanno. Stecca quindi l’ordinanza emessa il 30 dicembre dal sindaco Roberto Lagalla, mentre ha avuto maggiore successo invece il piano di sicurezza voluto dal Comune di Palermo per l’organizzazione del concerto in piazza Ruggero Settimo che ha visto protagonista la cantante Elodie.

Stecca l’ordinanza sui botti

L’ordinanza sui botti di Capodanno, per citare una parte significativa dell’intervento dell’ex Rettore in Consiglio Comunale lo scorso 30 dicembre, è rimasta “una grida manzoniana”. Ciò in particolare di fronte all’impossibilità di controllare l’intero territorio del capoluogo siciliano. Giochi pirotecnici sparati in ogni angolo della città, dal centro alla periferia, con buona pace dei poveri amici a quattro zampe che, anche quest’anno, hanno passato un pessimo Capodanno.

L’esibizione di Elodie, Politeama blindato, tanti rimasti fuori

Un inizio d’anno aperto dall’esibizione della cantante Elodie in una piazza Ruggero Settimo blindata per motivi di sicurezza. Una perfomance a cui hanno potuto assistere solo le poche migliaia di persone autorizzate dagli uffici. Ciò a causa di problemi legati al diritto d’immagine dell’artista che ne hanno impedito la videodiffusione in qualsiasi forma. Un limite che la Questura ha fissato a 9800 persone, con i palermitani che hanno iniziato ad accedere alla piazza intorno alle 20 di ieri sera, dopo essersi sottoposti ai controlli ai punti d’accesso predisposti dalle forze dell’ordine. Non sono mancate le polemiche visto, alcune decine di persone, sono rimaste fuori per il sopraggiunto limite di capienza, potendo così assistere solo da diverse centinaia di metri all’esibizione di Elodie, ovvero dagli accessi posti in via Libertà e in via Ruggero Settimo.

Performance durata circa un’ora

Elodie è salita sul palco di piazza Ruggero Settimo intorno alle 00.20, dopo aver eseguito il soundcheck ad inizio serata. Outfit total black per la cantante romana, che ha aperto la sua scaletta con una delle sue hit più celebri dell’ultimo anno, ovvero “Bagno a Mezzanotte”. Sul palco palermitano l’ex talent ha proposto un repertorio variegato, con diversi brani che hanno spopolato sulle principali piattaforme streaming italiane. Fra questi, la nuova hit “A Fari Spenti” e “Vertigine”, pezzo storico e sul quale l’artista pop ha realizzato un visual video sull’Etna. A chiudere la serata uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero “Margarita”, canzone cantata in featuring con il rapper Marracash.