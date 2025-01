Un carabiniere di 34 anni è stato condannato dal giudice di Termini Imerese Gregorio Balsamo alla pena di due anni e 4 mesi per lesioni aggravate a stalking nei confronti della ex fidanzata.

Il militare era accusato di avere insultato, aggredito e picchiato la donna. Secondo quanto accertato dalle indagini e dalla denuncia, il carabiniere più volte l’ha insultata, la chiamava costantemente e le impediva di frequentare la palestra e di mantenere le proprie amicizie. Per la vittima un rapporto soffocante e opprimente.

A dicembre del 2023 l’episodio che ha messo la parola fine alla relazione. Il militare nel corso di una discussione in auto, l’ennesima scenata, ha colpito più volte la donna al volto e al corpo provocandole lesioni personali, tanto che la vittima dopo essere riuscita a fuggire dalla vettura e avere trovato soccorso in un’altra auto che passava da lì è stata portata in ospedale per essere curata.

Le ferite sono state giudicate guaribili in 8 giorni. Il militare dopo quell’aggressione è stato arrestato e posto ai domiciliari e sospeso dal servizio. La vittima è stata assistita dall’avvocato Salvo Priola. La difesa del militare annuncia appello contro la sentenza.