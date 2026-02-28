Numerosi i denunciati ed elevate multe per migliaia di euro

Un carabiniere è stato investito da un ragazzo in sella a un ciclomotore che era stato fermato a Borgo Nuovo a Palermo nel corso di un maxi controllo che ha interessato il quartiere periferico del capoluogo al centro di interventi di riqualificazione da parte del governo nazionale come a Caivano nel napoletano.

Il militare investito al posto di blocco è finito in ospedale, mentre il minore al centro di prima accoglienza del Malaspina. Sono stati impiegati oltre 50 militari della compagnia carabinieri di San Lorenzo, del nucleo operativo, le stazioni dipendenti e il nucleo radiomobile, della stazione mobile con il supporto aereo dell’elicottero del 9° nucleo elicotteri.

Nel corso dell’intervento sono state denunciate 21 persone per furto di energia. Altre 37 sono state denunciate per invasione di edifici. In uno stabile occupato in Largo Gibilmanna, che era sede del plesso scolastico “Grazia Deledda”, è stato trovato un appartamento adibito a serra clandestina. I carabinieri hanno sequestrato 89 vasi contenenti piante di cannabis, già tagliate per la raccolta delle infiorescenze e nuovamente coltivate, on 8 lampade alogene alimentate, 7 aeratori, 3 aspiratori e fertilizzanti.

Altresì sono stati recuperati tre manoscritti riportanti nomi e cifre e un involucro con circa 5 grammi di marijuana. Sono state identificate 253 persone e controllati 95 veicoli. Sono state 37 le violazioni al codice della strada tra guida senza patente, omessa revisione e mezzi che circolavano con il fermo amministrativo.