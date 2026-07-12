La caserma Giacinto Carini, sede del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, ha ospitato ieri mattina la cerimonia di consegna di cinque encomi a militari che si sono distinti in una complessa operazione di servizio condotta nel territorio palermitano. I prestigiosi riconoscimenti sono stati concessi dal generale di divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della legione carabinieri Sicilia. In un clima di solenne riconoscimento, il generale di brigata Luciano Magrini ha consegnato le onorificenze ai militari in servizio alla compagnia carabinieri di Bagheria e al nucleo operativo della compagnia cittadina San Lorenzo.

Il successo investigativo contro il crimine organizzato

L’alto ufficiale ha sottolineato come i militari premiati abbiano operato con spiccato acume investigativo, notevole spirito di sacrificio ed elevata professionalità. Le loro qualità sono emerse in una complessa attività investigativa culminata nell’operazione denominata Balteus, che ha portato all’emissione di ventisette misure cautelari. L’indagine ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale attivo nei quartieri San Giovanni Apostolo ex Cep, Borgo Nuovo e Cruillas. I membri del gruppo, figure già note alle cronache, avevano la disponibilità di armi comuni da sparo clandestine e di provenienza illecita. L’organizzazione gestiva quattro piazze di spaccio e un’attività illegale e priva di autorizzazioni per il traffico di rifiuti, oltre a compiere numerosi furti di veicoli finalizzati alle conseguenti estorsioni con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno.

L’impegno dell’Arma a difesa della legalità

Questi risultati confermano la presenza costante e capillare dell’Arma sul territorio, che si pone come presidio di legalità sempre vicino ai cittadini. L’azione quotidiana dei carabinieri non si limita a contrastare il crimine, ma garantisce alla comunità la sicurezza necessaria per lo sviluppo sociale ed economico. Attraverso un impegno concreto e continuativo a difesa del bene comune, i militari riaffermano quotidianamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.