Incontro in assessorato regionale dei Trasporti sulla vertenza dei lavoratori della Caronte & Tourist Isole Minori e dei suoi marittimi. Domani mattina i lavoratori manifesteranno sotto la sede dell’assessorato in via Notarbartolo a Palermo.

I sindacati hanno richiesto un incontro urgente all’assessore Alessandro Aricò dopo che la compagnia marittima ha reso noto ai rappresentanti sindacali dei lavoratori di trovarsi in un momento di difficoltà per il mancato pagamento per i servizi di collegamento marittimo in convenzione da parte della Regione Sicilia, che avrebbe accumulato un ritardo di ben nove mesi.

“Una situazione che rende difficile il mantenimento delle rotte alla luce anche del sequestro di alcune navi della flotta – spiegano alcune fonti sindacali – che mette a rischio la situazione dei marittimi in organico e ha portato l’azienda ad adottare provvedimenti come la modifica dei periodi di imbarco, e il congelamento degli ingressi in Crl recentemente concordati e approvati tramite accordi e verbali.

E’ stata scritta una lettera all’assessorato alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Sicilia e ai vertici della compagnia chiedendo un incontro urgente per tutelare i lavoratori di Carote & Tourist, che non devono subire le conseguenze di problemi e vicende in cui non sono coinvolti”.