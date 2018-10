La vittoria dei rosanero

Carpi-Palermo: 0-3

Palermo, al Carpi

le ali tarpi

fin dall’inizio,

prendoti lo sfizio

per una goleata

e fai insalata

con tre grosse reti

lasciandoli cheti

e a bocca asciutta

sì che distrutta

e non solo vinta

è l’altra squadra.

Palermo ora quadra

con i confetti

che già Falletti

inizia a segnare

mentre a raddoppiare

Jajalo pensa

con forza intensa

e quanto più crede

orienta in porta favoloso piede

e ai due goal tosti

sarà Nestorovsky

ad aggiungere tiro

che in ritiro

manda avversario.

Or temerario

diventa il Palermo

e qui lo confermo

che la serie A

già vede a metà.