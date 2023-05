Necessario l'intervento delle forze dell'ordine

Momenti di tensione si sono registrati, questo pomeriggio, nei locali della postazione decentrata di via San Ciro, a Palermo. Secondo quanto riferiscono alcuni esponenti della II Circoscrizione infatti, un gruppo di persone senza prenotazione ha cercato di richiede il rilascio della carta d’identità. Non essendo riuscito ad effettuare l’operazione, qualcuno si è spazientito, iniziando ad urlare insulti verso i dipendenti. I lavoratori del Comune sono stati quindi costretti a chiudersi dentro l’ufficio. Per riportare la calma, si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e della polizia municipale, che hanno provveduto a ripristinare le normali funzioni di servizio pubblico, presidiando gli ingressi.

Dalla II Circoscrizione: “Ripristinare prenotazioni pomeridiane”







Fatti che, purtroppo, non sono nuovi. Una situazione per la quale il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico chiede una maggiore organizzazione. “La scelta di togliere le prenotazioni nel pomeriggio si sta rivelando alquanto infelice. La ressa e la calca che si registrano allo sportello della postazione decentrata di Brancaccio rende necessario, tutte le volte, l’intervento delle forze dell’ordine, a tutela dell’ incolumità del personale. Non si può più tollerare una situazione del genere. Nel pomeriggio di oggi si è rischiato le forze dell’ordine chiudessero l’ufficio per motivi di ordine pubblico. È necessario reinserire le prenotazioni e possibilmente lasciare una mattina libera per le emergenze. La situazione necessita di un intervento immediato”.

Posizione condivisa anche dal consigliere Alessandro Gandolfo. “Si sta mettendo in serio pericolo l’incolumità del personale che, con grande dedizione, svolge il proprio lavoro. Il turno fisico a Palermo è da sempre un annoso problema, ma oggi si sono stava valicando il segno. Siamo stati costretti a richiedere l’intervento delle forze d’ordine e dei vigili urbani per riportare la calma dopo attimi di quasi guerriglia dove i dipendenti sono stati costretti a chiudersi all’interno dei locali. È impensabile che ancora ad oggi assistiamo a scene da Far West. Mi auspico che si riesca a potenziare questo servizio anche per eliminare questo problema che i cittadini devono sopportare per il rilascio di una semplice carta d’identità elettronica”.

Le regole per richiedere la carta d’identità elettronica

Il Comune di Palermo ha recentemente aggiornato le regole per richiedere la carta d’identità elettronica. Da lunedì 17 aprile fino al 30 giugno, gli sportelli saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 13.00. Mentre nelle giornate di martedì e mercoledì sarà in vigore anche l’orario pomeridiano e tutti gli uffici saranno aperti dalle ore 14.30 alle 17.30, a eccezione della postazione “Noce-Malaspina” che effettuerà il servizio il martedì pomeriggio.

Contestualmente ai nuovi orari, l’amministrazione ha provveduto a istituire un “sistema misto” per gli appuntamenti. Per essere ricevuti durante l’orario mattutino, sarà possibile prenotare l’appuntamento attraverso la piattaforma “Agenda Cie”, che sarà disponibile sulla homepage del sito internet istituzionale del Comune. Gli utenti che, accedendo alla funzione prenotazione online, dovranno inserire una foto recente del richiedente al fine di consentire successivamente la definizione positiva della procedura presso lo sportello anagrafico interessato.

Durante il servizio di ricevimento pomeridiano, l’utente che dovrà rinnovare la carta d’identità, potrà presentarsi agli sportelli senza prenotazione online. Nel corso dei turni pomeridiani, la priorità verrà data a chi necessita della carta di identità per partire per motivi di salute, presentando apposita documentazione; presenta un titolo di viaggio già acquistato che preveda una partenza urgente documentabile; altri motivi di urgenza documentabili.