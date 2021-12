Ospite della puntata anche la cantante Daria Biancardi

Casa Minutella torna oggi con una puntata dedicata al mondo delle imprese in Sicilia. Ospite della trasmissione l’assessore regionale Mimmo Turano. Con l’esponente politico dell’Udc, si farà il punto sulle risorse che l’amministrazione regionale ha messo a disposizione degli operatori del settore per affrontare la crisi del periodo pandemico.

A Casa Minutella si parla di attività produttive in Sicilia

Per approfondire gli argomenti, insieme a Massimo Minutella ci saranno il direttore di BlogSicilia Manlio Viola, il giornalista Antonio Giordano di Milano Finanza e la direttrice di Meridionews, Claudia Campese.

Durante la puntata, verrà fatto il punto sulla situazione dei punti nascita in Sicilia. La settimana scorsa a Mistretta, in provincia di Messina, una donna ha perso il proprio nascituro durante il trasferimento in ambulanza, presso il primo centro nascita disponibile. La rete dei punti nascita è un tema molto delicato. Da anni si discute della possibilità di riscrivere le regole, dopo la riforma avviata più di dieci anni fa, dall’allora ministro Ferruccio Fazio.

A Casa Minutella la voce “black” di Daria Biancardi

Nella seconda parte della trasmissione arriva la voce “ghetto” di Daria Biancardi. La cantante palermitana dalla voce black e i modi da “ghetto girl”, ha costruito la sua storia negli anni passati a Brooklyn fra la comunità sudamericana.

Daria inizia a cantare a diciotto anni, nel progetto gospel palermitano “Palermo Spiritual Ensemble”. Nel 1998, appena ventenne e con poca esperienza alle spalle, si trasferisce in New Jersey.

Il 31 ottobre 2001, con il provino all’Apollo Theatre di Harlem, ottiene un contratto che la fa conoscere nell’ambiente musicale newyorkese. La carriera di Daria si divide tra Italia e Stati Uniti. Il successo arriva dal piccolo schermo della tv: programmi come The Voice danno la giusta visibilità alla voce palermitana, il cui sound rievoca la grandissima Aretha Franklin.

Dove guardare Casa Minutella

Casa Minutella è in diretta a partire dalle 14,45 su Blogsicilia.it e Tempostretto.it. La puntata è in onda, in diretta, anche su Video Regione, sul canale 16 del digitale terrestre