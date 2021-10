Una puntata tra jazz e buona cucina

Simona Molinari e Giusina Battaglia sono state ospiti della seconda puntata di Casa Minutella, il talk show gentile, condotto da Massimo Minutella e giunto alla diciassettesima edizione. Molinari e Battaglia sono due donne testimonial dell’eccellenza siciliana nel mondo dell’arte e della cultura.

Simona Molinari ha presentato il suo ultimo singolo “Davanti al mare”, un brano che racconta in tutte le sue sfumature la passione e l’amore dell’artista (nata a Napoli), per la Sicilia e per il suo mare. Simona Molinari, cantautrice ed attrice (ha partecipato al film di Walter Veltroni, “C’è tempo”) è considerata l’ambasciatrice italiana delle nuove tendenze jazz e swing.

Giusina Battaglia, giornalista e food blogger per passione, ha presentato il suo ultimo lavoro, un libro di ricette che prende il nome da una fortunata trasmissione televisiva di Food Network. Palermitana di nascita, Giusina Battaglia è l’angelo custode delle star del cinema e della tv. Alla press agent si affidano star assolute come Ficarra e Picone, Alessandro Siani e Antonino Cannavacciuolo. Giusina Battaglia, a Casa Minutella, si è presentata nelle vesti, ormai ben rodate, di food blogger. Battaglia ha presentato due delle ricette contenute nel suo libro, ricette a tutto sapore della migliore tradizione gastronomica siciliana.