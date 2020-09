Chiude per due giorni l’istituto case popolari di Palermo in via Quintino Sella. Un dipendente ha comunicato all’ente di essere stato in contatto con la madre e la sorella risultate positive al coronavirus.

In attesa dell’esito del tampone che ha eseguito il lavoratore il direttore Vincenzo Pupillo ha disposto la chiusura dell’istituto.

In relazione alle comunicazioni ricevute dal dipendente – si legge nella nota dello Iacp – di un dipendente che è stato a contatto con familiari positivi al Covid e lo stesso con stati febbrili e sottoposto al tampone si dispone la chiusura dell’ente per domani, in attesa dell’esito dell’esame”.