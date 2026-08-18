Si fermano sull’autostrada Palermo – Catania e salvano un uomo dal ponte

Si fermano sull’autostrada Palermo – Catania e salvano un uomo dal ponte18/08/2026
Hanno visto la scena mentre transitavano e si sono fermati. Alla fine erano una decina e hanno fatto in tempo.
Un uomo di età compresa tra i quaranta e i cinquanta anni è stato salvato questo pomeriggio nei pressi dello svincolo autostradale di Casteldaccia, sulla Palermo-Catania, mentre stava precipitando dal ponte.
Come si è svolto il soccorso
Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni automobilisti in transito, che si sono immediatamente fermati.
Per raggiungerlo è stata tagliata la rete metallica.
L’uomo è stato, quindi, legato con una cintura dei pantaloni e messo in sicurezza.
Chi è intervenuto
All’operazione hanno partecipato una decina di persone.
Tra i soccorritori c’erano anche due militari in borghese.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.
Non è escluso che l’uomo intendesse compiere volontariamente quel gesto.
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