Si fermano sull’autostrada Palermo – Catania e salvano un uomo dal ponte

Walter Giannò di

18/08/2026

Hanno visto la scena mentre transitavano e si sono fermati. Alla fine erano una decina e hanno fatto in tempo.

Un uomo di età compresa tra i quaranta e i cinquanta anni è stato salvato questo pomeriggio nei pressi dello svincolo autostradale di Casteldaccia, sulla Palermo-Catania, mentre stava precipitando dal ponte.

Come si è svolto il soccorso

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni automobilisti in transito, che si sono immediatamente fermati.

Per raggiungerlo è stata tagliata la rete metallica.

L’uomo è stato, quindi, legato con una cintura dei pantaloni e messo in sicurezza.

Chi è intervenuto

All’operazione hanno partecipato una decina di persone.

Tra i soccorritori c’erano anche due militari in borghese.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Non è escluso che l’uomo intendesse compiere volontariamente quel gesto.