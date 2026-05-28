Oggi i funerali

Cefalù è in lutto per la tragica scomparsa di Giuseppe Allegra, un agente di commercio di 55 anni rimasto vittima di un violento scontro stradale. L’incidente si è verificato ieri, intorno alle 14, in località Ogliastrilo, a brevissima distanza dal palazzetto dello sport Marzio Tricoli. L’uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter Yamaha X Max quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Yaris.

L’impatto è stato fatale e per il cinquantacinquenne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Cefalù per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma, a seguito delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari.

Un’esistenza segnata dal dolore

Giuseppe Allegra era un uomo stimato e molto conosciuto non solo a Cefalù, ma in tutti i comuni del comprensorio delle Madonie. Svolgeva con dedizione l’attività di agente di commercio per un noto marchio nazionale del settore alimentare, una professione che lo portava a percorrere quotidianamente le strade del territorio. Chi lo conosceva da vicino descrive una vita privata segnata di recente da gravissimi e dolorosi lutti. Un’amica d’infanzia ha ricordato con profonda commozione come l’uomo vivesse ormai in una condizione di sostanziale solitudine, con il suo cagnolino come unico compagno quotidiano, dopo aver perso nel giro di soli due anni la madre e la sorella a causa di patologie oncologiche, e successivamente anche il padre.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e sono stati numerosi i messaggi di affetto apparsi nelle ultime ore per ricordare una persona descritta da tutti come perbene, educata e dotata di un grande garbo professionale. Tra i tanti pensieri espressi, una ex compagna di scuola e cliente ha voluto sottolineare il legame rimasto immutato nel tempo e la serietà che Giuseppe metteva nel proprio lavoro. La comunità si stringerà nel dolore oggi pomeriggio, alle 16, in occasione dei funerali che saranno celebrati nella parrocchia Spirito Santo di Cefalù.

Altri tragici incidenti nella statale

L’incidente riaccende i riflettori sulla pericolosità di quel particolare tratto viario, già noto per la frequenza di sinistri stradali dalle conseguenze drammatiche. Soltanto nello scorso mese di marzo, poco distante dal luogo del sinistro di ieri, in contrada San Nicola, aveva perso la vita il diciassettenne Matteo Messina, residente a Campofelice di Roccella. Anche quel tragico episodio aveva visto il coinvolgimento di un mezzo a due ruote, un Kymco 125 guidato dal giovane studente di ritorno da scuola, andato a impattare contro una Citroen C3 che svoltava verso un vivaio della zona.

I funerali

I Funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella Parrocchia Spirito Santo di Cefalù. La salma sarà tumulata nel cimitero di Cefalù.