Celebrato oggi a Palermo il 50° anniversario della costituzione del IV° reparto volo della polizia di Stato all’aeroporto Boccadifalco. Ha preso parte alla manifestazione il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della polizia di Stato, il prefetto Renato Cortese, e istituzioni civili, militari e religiose, la cittadinanza, e gli agenti del reparto volo dell’isola.

Il IV° reparto Volo di Palermo da anni è calato nel tessuto sociale non soltanto di un quartiere ma di una intera comunità cittadina, venendo vissuto come punto di riferimento dalla cittadinanza.

L’allora “sezione elicotteri della pubblica sicurezza”, oggi “IV° reparto volo di Palermo”, è stata costituita il 15 luglio del 1974 e da allora gli aeromobili della polizia di Stato sono impiegati quotidianamente in missioni di monitoraggio, supporto, ricerca, soccorso e recupero in mare o montagna; in operazioni speciali; oppure in servizi di controllo del territorio, dall’ordine pubblico alla vigilanza stradale e al trasporto sanitario, dalle scorte di sicurezza alle videoriprese aeree. Nel corso della manifestazione è stata inaugurata un’area parco giochi e un’area addestramento aereo per gli appartenenti al reparto, mentre nel piazzale antistante l’hangar è stata allestita una mostra dei mezzi aerei delle forze di Polizia.

Alla fine della cerimonia c’è stato il saluto di commiato per quiescenza del comandante del IV° reparto Volo, primo dirigente pilota della Polizia di Stato, Antonio Molinaro che, dopo tanti anni di servizio vissuti con dedizione, impegno, passione e serietà, sempre al servizio dei cittadini, ha voluto ringraziare i presenti e la cittadinanza tutta.