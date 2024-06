Aiello presidente: "Tutti i controlli non hanno fatto emergere irregolarità"

Vandalizzato il centro sociale della quinta circoscrizione a Palermo a Borgo Nuovo. I ladri sono entrati dentro la struttura che si trova in piazza Santa Cristina. Sono stati portati via i tubi in ottone dell’impianto idraulico e i condizionatori. La struttura è stata messa a soqquadro. Sono intervenuti i carabinieri a constatare i danni e cosa hanno portato via i ladri.

Aiello: “Chiudere un centro così è stato assurdo”

“E’ da tre mesi che il centro è chiuso – dice il presidente della circoscrizione Andrea Aiello – Un centro dove si svolgevano tante attività che è stato al centro di ogni tipo di verifica che ha dimostrato che si svolgevano attività regolari e non in difformità a quanto previsto. Tenere chiuso un centro del genere che era diventato un luogo vivo nel cuore di Borgo Nuovo è stato assurdo. L’effetto è che sono già entrati tre volte i ladri e stavolta hanno provocato danni ingenti. Rubando tubi e condizionatori hanno allagato le stanze. Un vero disastro. Nas, carabinieri, Enel, vigili del fuoco intervenuti in questi mesi dopo che sono stati presentati gli esposti non hanno trovato nulla di anomalo come dichiarato nelle interrogazioni e negli esposti presentati. Esposti e interrogazioni che hanno avuto l’effetto di bloccare un centro dove si svolgevano tante attività ricreative per i bambini, gli adulti e gli anziani. Quel centro è stato tenuto in vita dal lavoro e dall’amore di quanti trascorrevano lì le ore di svago, non certo da Comune che da anni non ha mai eseguito alcuna manutenzione”..

L’interrogazione dei fratelli Figuccia

Gli esposti e l’interrogazione per fare luce sulla gestione del centro sono stati presentati da Sabrina Figuccia e dal fratello Vincenzo Figuccia. I due politici più volte hanno affermato che nel centro si svolgevano feste private, lezioni da ballo a pagamento nel centro pubblico.