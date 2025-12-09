Un centro d'eccellenza per lo sport e il tempo libero

Un’area dimenticata, invasa dalle sterpaglie lungo viale Europa, cambia volto e diventa un moderno centro sportivo. A San Gregorio di Catania ha aperto ufficialmente i battenti il complesso promosso dalla SSD Prestige Padel, un progetto ambizioso guidato da Giovanni Palma e Massimo Franco, con la supervisione tecnica del maestro Antonio Amore.

Dove prima c’era solo degrado, oggi ci sono campi da padel coperti, tennis regolamentare, spogliatoi, bar e parcheggi. Un investimento totalmente privato, che punta a trasformare la zona in un punto di riferimento per lo sport e la socialità.

Una struttura sportiva unica in Sicilia

La struttura è già operativa da lunedì scorso e ha superato i test dei tecnici del settore, ma questo è solo l’inizio: il progetto prevede anche palestre, piscina, camere per atleti e spazi per il benessere, con la seconda fase in partenza da gennaio.

Il complesso si estende su 14mila metri quadrati e si sviluppa in due fasi. La prima, già completata, riguarda l’intera area sportiva. Fiore all’occhiello del progetto sono i sei campi da padel coperti, ospitati in una tensostruttura con archi lamellari alti fino a 12,5 metri. Le dimensioni e l’impianto di illuminazione rispondono agli standard richiesti per tornei nazionali e internazionali indoor. Un primato per la Sicilia.

Accanto ai campi coperti si trovano due ulteriori campi da padel all’aperto e due campi da tennis in resina Mapei, anche questi costruiti secondo regolamento. Gli spogliatoi possono ospitare fino a 60 atleti e sono già attivi, insieme al bar, all’area reception e al parcheggio con circa 100 posti auto. I primi match si sono già svolti, a conferma di un avvio immediato e concreto.

Il progetto non si ferma qui. La seconda fase, già approvata e in partenza da gennaio, prevede la costruzione di una struttura in cemento che completerà il centro. Al suo interno nasceranno palestre, nuovi spogliatoi, un’area per la fisioterapia, un ristorante, un secondo bar, una sala riunioni e locali commerciali per l’abbigliamento sportivo.

Tra i punti forti del futuro ampliamento ci sono anche una sala massaggi, otto camere per atleti e accompagnatori, un roof garden con bar panoramico, oltre a una piscina estiva con solarium e campi da pickleball, una disciplina emergente nel panorama italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di completare la zona piscina già per la prossima estate e concludere l’intero progetto entro il 2026.

Uno spazio sociale e multidisciplinare, aperto a tutti

Il nuovo centro sportivo di San Gregorio non sarà solo un luogo dedicato al padel o al tennis, ma un ambiente inclusivo, multifunzionale, in grado di accogliere famiglie, adulti, giovani e sportivi di ogni livello. Il modello si ispira a quello già adottato in alcune regioni del Centro Italia, dove sport, benessere e aggregazione convivono.

“Il padel è uno sport che diventerà disciplina olimpica ed è fortemente socializzante – spiegano gli ideatori –. Per questo abbiamo pensato a uno spazio inclusivo e aperto a tutti, dove lo sport non sia separato dal piacere di vivere un ambiente sano”.

L’area punta a diventare un punto di ritrovo per attività, benessere e vita di comunità, offrendo nuove occasioni al territorio. San Gregorio di Catania si candida così a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sport e il tempo libero in Sicilia orientale.