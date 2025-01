E fu di nuovo nulla di fatto. Niente deroga alla legge Delrio per la Sicilia riguardo all’elezione diretta nelle ex Province. Da Roma arriva un altro stop e adesso andare ad elezioni di secondo livello sembra inevitabile con tutto quel che ne conseguirà per gli equilibrio interni alla coalizione nell’Isola.

Inammissibili gli emendamenti siciliani

I ben quattro diversi emendamenti presentati al decreto emergenze con motivazioni e scritture diverse che di fatto permettevano l’approvazione di una legge regionale per andare all’elezione diretta prima del 2026 (anno indicato dal governo meloni per l’abolizione della Delrio e una nuova riforma nazionale in materia) sono stati giudicati inammissibili in Commissione. Un esito giuridicamente abbastanza scontato ma nel centrodestra si sperava che un intervento politico come altre volte accaduto per far passare una forzatura “di buon senso”. Ma niente da fare.

Gongola il segretario del Pd siciliano

A confermare l’accaduto quasi gongolando è il segretario regionale del Pd in Sicilia che parla di un “eterno gioco dell’oca sull’elezione diretta per le province in Sicilia”.

Barbagallo racconta “Oggi, la commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili gli emendamenti dei parlamentari siciliani di centrodestra al decreto ‘Emergenze’ con cui si chiedeva la reintroduzione dell’elezione diretta per le province in Sicilia”.

Il segretario regionale del Pd Sicilia e deputato alla Camera, Anthony Barbagallo, poi aggiunge: “questo è un gioco sfiancante sulla pelle dei siciliani, una vera presa in giro. Il centrodestra continua a promettere l’elezione diretta ma poi lo stesso centrodestra a Roma, prima impugna il testo davanti la corte costituzionale e poi tramite la presidenza della commissione Bilancio alla Camera, dichiara inammissibili gli emendamenti. Nelle città metropolitane e nei liberi consorzi, infatti, a causa di questo balletto ridicolo, ogni giorno che passa si determina sempre di più una serie innumerevoli di disastri, sia dal punto di vista economico finanziario sia dal punto di vista gestionale”.

“Ora basta – sbotta – Schifani ne prenda atto e indica immediatamente le elezioni di secondo grado”.

Centrodestra schizofrenico

“Il centrodestra si conferma schizofrenico sull’elezione diretta per le province in Sicilia. Un tira e molla continuo, tra rinvii, ritardi, impugnazioni, da Palermo a Roma. L’unica soluzione è che intervenga subito il presidente Schifani” gli fa eco poco dopo la senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino.

“Centrodestra che smentisce centrodestra. Dopo due rinvii e altrettante proroghe dei commissari, le elezioni dovrebbero svolgersi in primavera, ma sono passati altri mesi senza che l’Ars sia intervenuta”.

“Si ridia la parola ai cittadini” scrive la Musolino dimenticando che in realtà allo stato attuale la parola la si può ridare, per le province, solo a sindaci e consigli comunali.

Il rischio spaccatura

Da tutto questo adesso deriva anche un rischio spaccature nel centrodestra siciliano. Da una parte i partiti territoriali che avevano già fatto capire la propria intenzione di fare accordi fuori dagli schemi in caso di elezioni di secondo livello, dall’altro l’allarme di Cuffaro che parla di rischio frammentazione, in mezzo un probabile nuovo vertice di coalizione nel quale le nomine diventano ancora più centrali e divisive se non c’è da trattare anche sulle elezioni dirette. Una situazione che probabilmente da Roma continuano a sottovalutare