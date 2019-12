Proteste dei consiglieri comunali

Il ponte provvisorio realizzato dall’esercito alla Guadagna ha qualche problema di stabilità. L’ufficio Traffico del Comune lo ha chiuso con un’ordinanza. Il ponte è stato chiuso al transito veicolare e pedonale da oggi, “fino all’eliminazione delle cause di pericolo – si legge nell’ordinanza – che a sua volta dovrà essere comunicata al servizio mobilità urbana per far sì che la chiusura venga revocata”.

Maria Prestigiamo, assessore comunale ai Lavori pubblici afferma: “Tenevamo il ponte sotto controllo da parecchi mesi, i problemi di stabilità sono seri: c’è un deterioramento della struttura, e non potevamo continuare a tenerla aperta. Si tratta di un punto nevralgico per il traffico cittadino, subito dopo le festività vedremo che attività fare per riaprire il ponte”.

Gli operai del Coime dovranno provvedere al posizionamento di barriere pesanti del tipo new jersey, posizionate alle estremità, per assicurare il rispetto dei divieti, verificandone periodicamente il corretto assetto.

“La chiusura del ponte della Guadagna – sottolinea Dario Chinnici, consigliere comunale di Italia Viva – rischia di paralizzare il traffico di interi quartieri nel pieno delle feste natalizie, per non parlare di quanto potrà accadere con la riapertura delle scuole. L’assessore Prestigiacomo mi ha garantito che gli uffici sono all’opera per una riapertura del ponte, ma i tempi sono ancora incerti e questo ci preoccupa: chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente”.

“È davvero ridicolo che la viabilità di una gran parte della città, quella che fa riferimento alla Costa Sud, debba essere messa in ginocchio dalla chiusura di un piccolo ponte sull’Oreto, quello Bailey della Guadagna.

Un copione già visto in passato, per questo sarebbe meglio costruirne uno nuovo e più largo. Quando si dovette demolire il ponte delle Teste Mozze per costruire il ponte per il tram, l’Esercito in breve tempo riuscì a costruirne uno per assicurare un collegamento. Perché non fare la stessa cosa? La mobilità non è solo Ztl e le periferie meritano la stessa attenzione del centro città”. Lo dice Toni Sala, consigliere comunale di Avanti Insieme