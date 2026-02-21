Dalle ore 21:00 di lunedì 23 febbraio alle ore 6:00 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso fra lo svincolo di Capaci dell’autostrada A29 e l’uscita di via Belgio della A29 Raccordo Bis (la corsia autostradale della circonvallazione di Palermo).

Inoltre, verranno interdette al transito le rampe dello svincolo di Capaci e dello svincolo di Tommaso Natale nella carreggiata in direzione Palermo.

La chiusura è dovuta all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione sulla segnaletica verticale. Le attività saranno svolte in orario notturno per limitare i disservizi.

Percorso alternativo consigliato: gli utenti che percorrono l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in direzione Palermo dovranno uscire dallo svincolo di Capaci (km 4,500) e percorrere la SS113 in direzione Palermo.

Lavori in galleria in quattro tratti della Siracusa Catania

Già ieri era stata annuncia la chiusura notturna è prevista anche in alcuni tratti dell’autostrada Catania Siracusa per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie. Sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22:00 alle 6:00 in quattro tratte specifiche ovvero dallo svincolo di Augusta allo svincolo di Lentini in direzione Catania, dal 23 al 27 febbraio; in entrambe le direzioni, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Lentini, dal 27 al 28 febbraio; in direzione Siracusa, dallo svincolo Zona Industriale allo svincolo di Augusta, comprese le rampe di entrata e uscita dello svincolo di Lentini, dal 2 al 3 marzo e infine in direzione Siracusa, dallo svincolo di Lentini allo svincolo di Augusta, dal 3 al 5 marzo.

Il percorso alternativo per gli utenti in transito sarà segnalato in loco e verrà garantito attraverso la strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Riapre il Ponte Dittaino dopo le prove di carico

Anas ha, intanto, completato positivamente le prove di carico sul ponte Dittaino, ubicato al km 43,270 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”. L’opera ha un’importante valenza strategica per gli spostamenti degli abitanti di Catenanuova (EN) e Castel di Iudica (CT) e di parte del comprensorio ennese.



Le prove di carico sono state eseguite in house dai topografi della Struttura Territoriale Sicilia, mediante l’utilizzo di una total station di precisione, installata su pilastrino in calcestruzzo e dotata di sistema di gestione a controllo remoto, al fine di garantire il monitoraggio puntuale delle deformazioni e degli abbassamenti sotto carico.



I lavori di restyling del ponte sono stati ultimati con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma stabilito che originariamente portava la data di marzo 2026.