Drammatico incidente stradale sulla statale 113 nella zona di Termini Imerese.

Un ciclista è stato investito e ucciso nei pressi di Buonfornello.

Il ciclista si è scontrato per cause da accertare con un’auto. Pare che l’uomo, residente in un paese della provincia, era uscito con alcuni amici per un giro sulla statale.

Un impatto violento che è costato la vita all’uomo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.