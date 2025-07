Con un finanziamento di quasi 4 milioni di euro proveniente dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, la Regione Siciliana punta sul cinema per rilanciare cultura, occupazione e promozione del territorio. Quindici progetti audiovisivi, selezionati da una commissione tecnica, riceveranno il cofinanziamento regionale per essere realizzati nei prossimi mesi sull’Isola.

Si tratta di sette produzioni tra film, film TV e serie, cinque documentari e tre cortometraggi. Un pacchetto eterogeneo che mira a rafforzare il comparto cinematografico locale, coinvolgendo maestranze artistiche e tecniche siciliane e valorizzando, al contempo, il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

“Un’occasione per valorizzare la cultura e generare lavoro”

“Prosegue l’impegno del governo Schifani nel sostegno all’industria del cinema in Sicilia – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata – attraverso il cofinanziamento di produzioni audiovisive di portata nazionale ed internazionale. Questo investimento valorizza il nostro patrimonio culturale e architettonico e genera sviluppo professionale e lavoro sul territorio, anche grazie alla leva del cineturismo“.

Non si tratta soltanto di un contributo economico. Le case di produzione selezionate dovranno rispettare obblighi precisi: coinvolgimento diretto di professionisti siciliani e spesa sul territorio di almeno il 150% del contributo ricevuto. Una misura che trasforma il finanziamento in un vero e proprio volano economico per la Sicilia.

Con questo intervento, la Regione non solo sostiene il settore culturale, ma investe su un comparto che genera indotto, occupazione e visibilità. Un’occasione concreta per fare del cinema uno strumento di crescita e identità.

Il fondo totale a disposizione per il triennio 2025-2027 ammonta a 15 milioni di euro, e rappresenta una delle principali linee di intervento per lo sviluppo dell’industria audiovisiva nell’Isola. L’elenco completo delle produzioni finanziate è disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana.