L'aguato davanti al wine bar Oro Colato

Sono stati esplosi almeno cinque colpi contro il palermitano di 28 anni, Francesco Gelfo del quartiere Zen con piccoli precedenti per droga nei pressi del locale Oro Colato in via Autonomia Siciliana.

Uno dei colpi ha ferito in testa il giovane che è stato colpito di striscio. Nei pressi del locale ci sono i fori dei proiettili esplosi. Sull’agguato indaga la squadra mobile di Palermo che ha sentito i dipendenti del locale e il titolare Ignazio D’Agostino.

Al momento non si esclude nessuna pista. Gelfo ferito alla testa e un amico I.G. di 26 anni erano in auto nei pressi del locale. Quando attorno alle tre della scorsa notte qualcuno ha iniziato a sparare.

Solo un colpo ha ferito il giovane. Nell’auto, una Toyota, c’è un foro di entrata. I colpi di pistola nella notte palermitana erano passati inosservati. Gli agenti di polizia hanno bloccato l’auto solo in piazza Don Bosco.

La vettura a forte velocità e con il giovane con il volto insanguinato si stava dirigendo all’ospedale Villa Sofia.

Qui sia Gelfo che l’automobilista hanno raccontato cosa era successo alcuni minuti prima. Da qual momento è scattata la caccia per individuare chi ha sparato e soprattutto perché.

Pare che prima ci sia stata una discussione animata. Non sembra ci entri la droga in questa vicenda. Indagini serrate da parte della squadra mobile per fare luce sul ferimento davanti al locale.