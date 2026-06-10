Un’autocisterna che trasportava gasolio si è scontrata con un Ford Transit di un cantiere mobile sulla Palermo Catania in direzione del capoluogo, fermo nella corsia di marcia sull’autostrada Palermo in zona Buonfornello.
Gli operai non si trovavano nel mezzo ma intenti al lavoro per la pulizia del taglio erba poco più avanti. E’ rimasto ferito l’autista trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Termini Imerese.
Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale Anas.
Commenta con Facebook