Storia, sport e cultura. C’è tutto questo, e qualcosa in più, nell’anniversario del Club Canottieri Roggero di Lauria celebra i suoi 120 anni di vita. La sua fondazione, avvenuta nel 1902 a Palermo, lo pone tra i circoli nautici più longevi d’Italia. Una storia fatta di eccellenze e di successi olimpici. Ma non solo. L’attività del Circolo si è anche intrecciata con la vita sociale e culturale del capoluogo e della Sicilia.

Il Trofeo La Rotta dei Florio momento centrale dei festeggiamenti

A costituire un punto centrale nell’anno di celebrazioni del 120° anniversario sarà un evento sportivo: il Trofeo “La rotta dei Florio”, una regata d’altura, che si svolgerà dal 13 al 15 maggio, riservata alle imbarcazioni Orc Crociera/Regata e Gran Crociera.

“Un percorso lungo e laborioso di cui oggi sento tutta la responsabilità – afferma Andrea Vitale, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria –. Ci voleva tutta l’intuizione della famiglia Florio, dai due intraprendenti fratelli a Donna Franca Florio, per creare qualcosa che avesse in sé la carica utile a generare un’associazione che si rigenerasse nel tempo. Tanti presidenti e tanti soci che insieme a tanti atleti, canottieri e velisti, sono riusciti ad accumulare risultati sportivi e culturali importanti consolidando il ruolo eccezionale di Palermo centro pulsante del mediterraneo. Ieri come oggi al servizio dello sport, proiettati verso obiettivi di inclusione ed integrazione che collocano l’attività sportiva come principale mezzo per ottenere benessere fisico e forza intellettuale. Avanti tutta perseguendo sempre con convinzione la Rotta dei Florio”.

Celebrata anche la figura del fondatore Ignazio Florio

Per i 120 anni di storia marinara del Club Canottieri Roggero di Lauria viene così celebrata anche la figura di Ignazio Florio che nel 1902 ha fondato il Circolo. Figura di riferimento di una delle famiglie più importanti del XIX secolo.

Con il Trofeo verrà ripercorsa la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, che si sono affermati nel mondo come i grandi armatori siciliani. La regata si articolerà su due tappe, tra Palermo, Trapani e le isole Egadi. La regata si svolgerà in una rotta luna 115 miglia. Ad ora è prevista la presenza di oltre 20 imbarcazioni in rappresentanza di 20 circoli.

Il 30 aprile il primo round della Centoventi Cup aprirà le danze

Lo sport, in primo piano nella vita del Circolo, sarà anche il centro degli eventi organizzati per il 120° anniversario. Si apre, infatti, ad aprile il ciclo di regate. Il 30 ci sarà il primo round della “Centoventi Cup”, regata di mini altura.

Dal 9 all’11 giugno sarà la volta della Settimana Velica sempre nel golfo di Mondello. Altro appuntamento di rilievo internazionale è la Palermo-Montecarlo, dal 19 al 24 agosto. Per chiudere con gli appuntamenti sportivi c’è il secondo round della “Centoventi Cup, dal 7 al 9 ottobre.

Tra gli eventi sociali organizzati dal Club Canottieri Roggero di Lauria per i suoi 120 anni di vita anche una mostra fotografica che sarà allestita a Villa Lauria.

Per il Roggero di Lauria 8 partecipazioni alle Olimpiadi

Nuoto, vela e windsurf. Il circolo Roggero di Lauria ha raggiunto otto volte la partecipazione ai Giochi Olimpici tra il 1980 ed il 2012 in queste discipline. Il debutto a Mosca nel 1980 nel nuoto con Sabrina Seminatore. Poi Paco Wirz raggiunse la qualificazione ai Giochi nel 1984 a Los Angeles e nel 1988 a Seul. In quest’ultima occasione, Wirz si classificò al sesto posto.

Successivamente, nel 1996 nella classe Laser con Francesco Bruni e nella classe 4.70 con Matteo e Michele Ivaldi. Poi Nel 2000 a Sidney per la vela – Classe 49er con i fratelli Francesco e Gabriele Bruni e nella classe 4.70 con i fratelli Matteo e Francesco Ivaldi e nel 2012 a Londra con la vela nella 49er con Giuseppe Angirella.

Infine, nel 2014 nelle tavole a vela Techno 293 agli Youth Olympic Games (le Olimpiadi giovanili) di Nanchino con Ruggero Lo Mauri.

Il Collare d’Oro nel 2002

Nel 2002, a suggellare i tanti successi sportivi conquistati in questi anni, il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) ha assegnato al Club la massima onorificenza per meriti sportivi, il Collare d’Oro al Merito Sportivo e, fino al 2021, è stata l’unico sodalizio a fregiarsi di questo riconoscimento in Sicilia.

Ad oggi, sono tanti i campioni tesserati per il Club con la Federazione Italiana Vela, tra i quali i due fratelli Bruni, attualmente ai vertici della Vela Mondiale: Francesco detto Checco, campione olimpico e famoso skipper di Luna Rossa nella American’s Cup e Gabriele, detto Ganga, anche lui campione olimpico e tecnico Fiv, allenatore dell’equipaggio formato da Roggero Tita e Caterina Banti, medaglia d’oro alle recenti Olimpiadi di Tokyo2020.