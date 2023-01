Proseguono gli scavi in piazza della Pace, traffico in tilt

Nuovi rallentamenti al cantiere del collettore fognario di via Roma, a Palermo. Questa mattina, la ditta che si occupa dei lavori ha portato via alcuni macchinari dall’area nei pressi di via Guardione. Fra questi anche la gru necessaria a calare gli elementi architettonici nel pozzo d’entrata. Ciò a causa di un guasto tecnico che ne rendeva impossibile l’utilizzo. Un fatto che comporta un sostanziale stop agli scavi su una “ferita” aperta ormai da anni. Lavori che invece proseguono su piazza della Pace, dove sono iniziati gli interventi sulla corsia lato porto. Apertura del cantiere che sta comportando diversi disagi alla viabilità.

Collettore fognario, nuovi rallentamenti in via Roma

Disagi che vanno avanti già da diverso tempo, come racconta ai nostri microfoni Francesco Raffa, commerciante ed esponente dell’associazione Amari Cantieri. “Ci troviamo a raccontare ancora una volta le inefficenze, i ritardi dei cantieri infiniti della città di Palermo. Quello di via Guardione doveva essere completato entro il 2018. Data poi traslata al Natale 2019 prima e a quello 2020 poi. E’ trascorso anche il Natale del 2022 e siamo ancora qui”.

Tempi lunghi che continuano a prolungarsi nel tempo. Ultimo capitolo di una lunga saga si è vissuto questa mattina quando, racconta l’imprenditore, la ditta ha prelevato tutti i mezzi presenti sul posto. “Gli ultimi macchinari presenti nel cantieri sono stati portati via questa mattina. La ditta ha prelevato tutto con un camion e un escavatore – racconta Raffa -. Hanno preso anche il gruppo di continuità, necessario al funzionamento dei macchinari, lasciandone uno che sembra un reperto storico. Ci sono i prefabbricati da calare nel sottosuolo, ma senza la gru, portata via circa dieci giorni fà”.

Si prosegue su piazza della Pace, traffico in tilt

Macchine trasportate via non perchè i lavori sono terminati, bensì per un guasto occorso alla gru. A spiegarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. L’esponente di Giunta spiega che “il danno non era riparabile sul posto, così la ditta ha prelevato il mezzo e lo ha portato via“. Lavori quindi al momento fermi su via Roma, anche se qualche buona notizia giunge da altri due fronti. “La ditta sta procedendo speditamente su piazza della Pace – dichiara l’assessore -. Sono stati completati gli scavi sulla carreggiata in direzione di via Crispi e sull’attraversamento. A breve si procederà con gli interventi sull’altra corsia, per poi proseguire in direzione dell’autorità portuale”. Prosecuzione del cantiere che sta però causando diversi disagi alla viabilità. L’area di cantiere crea infatti un tappo che rallenta il deflusso dei mezzi in transito.