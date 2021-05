Indagano gli agenti del commissariato San Lorenzo

Un palermitano di 43 anni si è presentato il giorno del compleanno della ex fidanzata in via Ammiraglio Amerigo Conti nella zona di Pallavicino a Palermo e con una catena ha colpito più volte la vettura della donna di 42 anni danneggiandola.

L’uomo è arrivato a bordo di una moto. Qualcuno dei familiari della vittima avrebbe assistito alla scena e ha chiamato gli agenti di polizia. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di San Lorenzo.

L’uomo, che aveva avuto una relazione complicata, dopo il danneggiamento anche di altre auto posteggiate nel parcheggio condominiale è fuggito. Gli agenti sarebbero riusciti già ad identificarlo. E’ intervenuta anche la scientifica per riuscire a trovare tracce che possono dare riscontri utili agli investigatori.