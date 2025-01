Ladri in azione a Palermo. Nuova spaccata ai danni della gelateria Terzo Cerchio in corso Camillo Finocchiaro Aprile. Con una mazza i malviventi hanno spaccato la vetrata all’ingresso una volta dentro hanno portato via la cassa automatica. Il bottino è ancora da quantificare. A lanciare l’allarme sono stati i titolari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono stati acquisti i filmati del sistema di videosorveglianza dai quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai malviventi.

Sempre in corso Finocchiaro Aprile, i militari sono intervenuti per un altro furto, in questo caso ai danni di una farmacia.

Una donna, con la scusa di dovere acquistare alcuni prodotti, si è impossessata di alcuni bagnoschiuma esposti su uno scaffale ed è andata via senza passare dalla cassa. Nel giro di pochi minuti ha fatto perdere le proprie tracce.

Il colpo al Bistrot Albicocco

La banda delle spaccate ha agito a distanza di poche ore dall’ennesimo colpo avvenuto a Palermo. Soltanto ieri, infatti, nel mirino era finito il Bistrot Albicocco di via Giuseppe Arcoleo, dalle parti di corso Calatafimi.

Anche in questa circostanza, era stata sfondata la porta a vetri dai ladri che prima avevano tranciato la saracinesca sul retro del locale commerciale.