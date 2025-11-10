Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione per lanciare un messaggio. E’ successo oggi nel quartiere Sperone dove, secondo una prima ricostruzione, un uomo in sella a uno scooter avrebbe esploso tre colpi in direzione di un appartamento di via Generale Enrico Pezzi che si trova al primo piano.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, spaventati da quei tre colpi esplosi in sequenza ravvicinata, e lo stesso proprietario dell’immobile che in quel momento si trovava in casa e che, per puro caso, non è stato raggiunto dai proiettili rimasti conficcati tra mobili e pareti.

Gli agenti di polizia hanno ascoltato il proprietario di casa e acquisito le immagini delle poche telecamere che potrebbero aver ripreso la scena o la fuga dell’uomo in scooter. Tre le ogive repertate dal personale della Scientifica.

Dopo l’episodio qualcuno avrebbe fornito alcune indicazioni sul mezzo e sull’uomo che lo guidava. Lo stesso proprietario dell’appartamento avrebbe condiviso i suoi sospetti con gli investigatori sostenendo di aver riconosciuto un suo parente che potrebbe aver premuto il grilletto per alcuni dissidi familiari, forse legati a un’eredità.

Spari anche alla Zisa

Alcune notti fa sono stati segnalati altri colpi di pistola esplosi in aria all’incrocio tra via Ignazio Scimonelli e via Petrella. Stando alle prime informazioni due uomini, forse a bordo di uno scooter Yamaha T-Max, avrebbero sparato almeno tre volte senza però colpire nessuno.

Dopo le segnalazioni fatte dai residenti, gli investigatori del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno avviato le indagini e sequestrato tre bossoli rinvenuti sull’asfalto. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere delle attività commerciali vicine che potrebbero fornire qualche elemento utile per identificare i responsabili.