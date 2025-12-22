Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via La Lumia a Palermo sarà istituita una quarta zona a vigilanza rafforzata.

E’ quanto ha deciso il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura dopo il ferimento di una donna la notte tra sabato e domenica. Una quarta “zona rossa” che si unisce a quelle decise dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane ucciso davanti al pub gestito dalla famiglia lo scorso ottobre.

Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la giovane di 33 anni ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a Palermo. La giovane ha trascorso la notte nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia.

Sono in corso le indagini da parte degli agenti della squadra mobile per risalire al giovane che ha sparato che si trovava nei pressi di una Smart insieme a una ragazza. La polizia sta acquisendo nuove immagini della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai filmati già in possesso si vide il giovane dopo lo sparo si è avvicinato alla vittima e ha chiesto scusa. Poi impaurito per l’arrivo di tanti ragazzi e ragazze che si trovavano in zona è salito sull’auto ed è fuggito in direzione di via Marchese di Villabianca.

Dopo l’ennesimo fatto di sangue questa mattina il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza. Piazza Nascè a due passi dal teatro Politeama non rientra nelle zone rosse della movida individuate dopo l’omicidio di Paolo Taormina. Possibile che alla luce di quanto accaduto possa esserci una nuova stretta anche in questa zona.