I carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni S.G. accusato di coltivazione di droga e furto di energia elettrica. Nell’abitazione del giovane è stata infatti scoperta a Carini una serra indoor che contava 118 piante di cannabis in piena maturazione, con fusti di un metro.

Circa 600 grammi di sostanza erano già stati confezionati. Complessivamente negli ultimi giorni sono state arrestate 9 le persone accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; sei di loro sono palermitani e hanno fra i venti e i trent’anni.

Cinque sono i denunciati per gli stessi reati, e numerose le segnalazioni alla prefettura per gli assuntori. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta a 193 grammi di cocaina e 40 di eroina, 3 grammi di crack equivalente a circa 22 dosi, 10 grammi di hashish e oltre 2 chilogrammi di marijuana, quest’ultima parzialmente suddivisa in dosi. Rinvenuto e sequestrato anche un flacone di metadone del peso di circa 170 grammi.