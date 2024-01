La delegazione del comitato spontaneo “Uniti per il Quartiere” della zona Oreto e Stazione ha consegnato l’esposto, frutto dell’assemblea pubblica cittadina del 21 dicembre, al sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

A palazzo Palagonia, residenti, esercenti e una rappresentante del quartiere Vucciria, Simona Stampacchia, e con Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione hanno rappresentato al primo cittadino tutte le preoccupazioni e i disagi che emergono dalla situazione di degrado e di mancanza di sicurezza e legalità legati al quartiere in questione.

“Il sindaco – dice Nicolao – ha assicurato alla delegazione che farà di tutto per intervenire per migliorare i servizi deficitari di competenza del Comune. Così come si è impegnato di rappresentare al ministro dell’interno e agli organi preposti per il controllo del territorio, la grave situazione di insicurezza legata alla non presenza sul territorio di forze dell’ordine.

Il dialogo tra il sindaco e i cittadini si inserisce nel desiderio che il comitato spontaneo di quartiere sta perseguendo al fine di migliorare la vivibilità nel quartiere Oreto Stazione e assicurare a tutti un sereno svolgimento delle attività. Abbiamo chiesto al sindaco di ascoltare in modo più incisivo le circoscrizioni, che sono il primo anello di collegamento tra cittadini e istituzioni”.