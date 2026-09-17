E’ polemica all’Ars dopo, l’occupazione della Commissione bilancio da parte dei deputati di Controcorrente che hanno passato la notte in sacco a pelo negli uffici per protestare contro la mancata modifica della commissione per garantire anche la rappresentanza del nuovo gruppo parlamentare.

Da ieri nel tardo pomeriggio i deputati hanno deciso di occupare per protesta la Commissione Bilancio dove si svolgono i lavori preparatori della manovra di bilancio che dovrebbe presto sbarcare in aula all’Ars.

La foto delle 21,40

La foto che ritrae i 4 deputati che si preparano per la notte risale alle ore 21,40 di ieri sera. “Da 4 ore siamo barricati in commissione bilancio, e qui resteremo per tutta la notte” scrive La Vardera nel postarla.

“Siamo qui per chiedere un diritto sacrosanto: la rappresentanza del nostro gruppo all’interno della commissione più importante del Parlamento. Non un capriccio, ma una prerogativa che ci spetta di diritto. Abbiamo ricevuto la solidarietà di altri esponenti politici, ecco cosa sta accadendo”.

L’intervento della Lega: “Rappresentanza deve essere garantita ma serve rispetto”

“Il tema della rappresentanza dei gruppi parlamentari all’interno della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana è una questione reale e merita di essere affrontata con serietà, ma senza trasformarla in una gara a chi alza di più i toni” afferma adesso Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Anche la Lega – prosegue Germanà – si è trovata e si trova nella condizione di non avere oggi un proprio rappresentante nella Commissione Bilancio. Lo abbiamo evidenziato nelle sedi opportune, ma abbiamo scelto di non occupare commissioni, di non inscenare proteste eclatanti e di non mettere in discussione il rispetto delle istituzioni. Abbiamo preferito porre il problema con senso di responsabilità e nel rispetto delle regole dell’Ars”.

Anche la Lega senza rappresentante

“Proprio perché il tema esiste – sottolinea il segretario regionale della Lega – credo sia necessario trovare una soluzione istituzionale che consenta di garantire una rappresentanza il più possibile equilibrata a tutte le forze presenti in Parlamento. La Commissione Bilancio è il luogo nel quale si esaminano bilancio, programmazione, finanze e controllo della spesa regionale. Non può diventare terreno di scontro o di protagonismi”.

Un appello al Presidente dell’Ars

“Per questo – conclude Germanà – rivolgo un appello alla Presidenza dell’Ars affinché si assuma un impegno preciso per coinvolgere anche i gruppi che oggi non sono rappresentati nella Commissione Bilancio, individuando, nel rispetto del regolamento, una modalità che permetta a tutte le forze parlamentari di avere voce nei lavori di un organismo così importante. Le regole vanno rispettate, ma la rappresentanza parlamentare va garantita. La Lega continuerà a sostenere questa posizione con fermezza, ma sempre nel segno del rispetto istituzionale e senza cavalcare il populismo”.