Un uomo di 27 anni, cittadino di origini congolesi, è stato arrestato a Palermo dai carabinieri con le accuse di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento richiesto dai residenti

L’episodio si è verificato in piazza Aragona, dove alcuni passanti hanno segnalato al Numero unico di emergenza 112 la presenza del giovane, intento a compiere atti sessualmente espliciti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Palermo Scalo, supportati dal Nucleo radiomobile.

Aggressione ai militari

Alla vista delle pattuglie, il ventisettenne ha tentato di eludere il controllo e si è scagliato contro gli operatori con spintoni e minacce. I carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e a trasferirlo in caserma.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.