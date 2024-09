Palermo, Roma, Genova le città in crescita

Il secondo trimestre del 2024 vede a livello nazionale, dopo trimestri di calo, una ripresa dei volumi dell’1,2%, rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate analizzati dall’ufficio studi gruppo Tecnocasa. Si sono registrate 186.324 transazioni residenziali. Il mercato immobiliare, rileva Tecnocasa, inverte la tendenza seppure con un tasso

di crescita contenuto. Il ribasso dei tassi ha ridato fiducia ai potenziali acquirenti, come dimostra l’aumento delle compravendite supportate da mutuo.

I dati delle città: Palermo +0,7%

Le città capoluogo hanno registrato una sostanziale stabilità degli scambi (+0,2%), mentre in quelle non capoluogo questi ultimi sono cresciuti dell’1,6%. In controtendenza le grandi città. In particolare, hanno subito una contrazione più sensibile Firenze (-8,1%) e Milano (-7,3%). Si allineano al trend positivo registrato a livello nazionale Roma, Genova e Palermo.

Nello stesso arco temporale le compravendite di case di nuova costruzione si riducono del 14,7%. Le soluzioni esistenti, al contrario, crescono del 2,5%.