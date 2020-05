Chiusa dal Comune di Palermo

Una comunità alloggio per anziani abusiva in via Sammartino a Palermo è stata chiusa dai carabinieri del Nas.

La struttura era una completamente sconosciuta al Comune e all’azienda sanitaria. I carabinieri del nucleo hanno emesso la segnalazione al Comune di Palermo che ha emesso il provvedimento di chiusura.

Nella casa di riposo che ospitava gli anziani i militari hanno riscontrato delle condizioni igienico-sanitarie considerate accettabili.

Di autorizzazioni però neanche l’ombra. Terminati gli accertamenti la comunità alloggio, che non è risultata iscritta negli elenchi delle strutture accreditate, è stata segnalata all’ufficio comunale dello Sportello unico per le attività produttive che ha emesso un’ordinanza intimando di cessare immediatamente le attività sino all’eventuale regolarizzazione e accreditamento. Prima della chiusura gli ospiti della casa di riposo, destinati a essere trasferiti in altra struttura, dovranno essere sottoposti a tampone faringeo per il Coronavirus.

Al momento dei controlli del Nas gli operatori sanitari in servizio sono risultati in possesso di mascherine e altri dispositivi utili per contenere la diffusione del virus. Per il gestore una sanzione da 1.032 euro e una denuncia per non aver comunicato le persone alloggiate alla questura. Altre due strutture erano state chiuse prima in via Croce Rossa e poi nella zona di viale Strasburgo che non è risultata iscritta all’albo comunale degli enti privati di assistenza.