Tentato furto con un’auto in una tabaccheria in via Castellana a Palermo. I ladri con una Fiat 500 rubata hanno scassinato una porta blindata e danneggiato il distributore automatico di sigarette. Dopo aver provocato gravi danni sono andati via a mani vuote.

A denunciare il furto il titolare che ha ricevuto gli alert dal sistema di allarme e dalle telecamere ha visto l’auto che ha sfondato la vetrina.

Ad entrare in azione sono stati tre uomini incappucciati che hanno tentato il colpo e poi sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dalla polizia.